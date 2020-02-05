شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد شائعة زواجهما.. هل يخطط براد بيت للزواج من جنيفر أنيستون من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت التكهنات والشائعات تحيط بنجمي هوليود براد بيت و جنيفر أنيستون ومدى حقيقة عودتهما لعلاقتهما العاطفية وقصة حبهما، وازدادت التكهنات بعد ظهور النجمين في لقاء أذهل العالم بكواليس sag awards لعام 2020 ، حيث أشار موقع " New Idea " أن الزوجين السابقين يخططان للزواج من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما أكد أحد المصادر لموقع " Life & Style " أن براد بيت و جنيفر أنيستون قررا إقامة حفل زفاف فخم ومختلف يكون محور أحاديث العالم.



براد و أنيستون

وأكدت التقارير أن جنيفر أنيستون قررت عقد مراسم الزواج في إحدى المناطق الخضراء التي تظهر جمال الطبيعة وهو ما يعطي للحفل اجواء رومانسية حالمة ، و يضم حفل الزفاف 55 شخصا فقط ويفضل أن يكون رفقاء العريس من المقربين ومن أبرزهم ليوناردو دي كابريو وبرادلي كوبر.

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اما صديقات جنيفر أنيستون فاشارت التقارير أنها اختارت ليزا كودرو وكورتني كوكس من أجل مرافقتها كـ " bridesmaid " .

وكشف التقرير المنشور أن تمت دعوة أطفال براد بيت الستة الذي يشاركهم مع الزوجة السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي ، لكن الممثل لا يزال غير متأكد مما إذا كان سيدعو أنجلينا لحضور حفل زفافه.

يذكر أن شائعة عودة براد بيت و جنيفر أنيستون تتجدد باستمرار و توضع صورة النجمين علي عدد من الصحف و المجلات بهدف زيادة المبيعات و اثارة الجدل .