مفاوضات مع واكين فينيكس لتقديم دور "هوك" فى النسخة الحية من Pan and Wendy

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار لحالة النجاح التى تسبب بها دور النجم العالمى واكين فينيكس فى فيلم "الجوكر"، وحصد الجوائز العالمية على رأسها "جولدن جلوب"، و"بافتا"، تحدثت مواقع عالمية، عن اتفاق بين شركة "ديزنى"، وواكين فينيكس، لأداء دور "الكابتن هوك"، فى فيلم الرسوم المتحركة "Peter Pan and Wendy"، والذى سُقدم منه نسخة حية خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لموقع screenrant، فإن هناك محادثات مع واكين فينكس، لأداء الدور فى النسخة الحية من فيلمها الكلاسيكى الذى أنتج عام 1953.
واكين فينيكس فى دور الكابتن هوك
في السنوات الأخيرة، ركزت ديزني على إنتاج النسخ الحية من أفلامها المتحركة المحبوبة، على رأسها سندريلا Beauty and the beast، و lion king، وجميعهم حققوا نجاحا كبيرا على مستوى الجمهور، وأيضا على مستوى الايرادات، حتى لو انتقد بعض المشاهدين تردد ديزنى في جعل أى شيء أصليا، فيلما حيا .
ديزني تعمل الان بجد على إعداد بيتر بان وويندي، كما يتضح من أحدث الأخبار ، وذكرت صحيفة Illuminerdi أنه قد تم عرض دور الكابتن هوك على فينكس رغم أنه لم يتم تأكيد أنه سيوافق أم لا.
واختتمت الصحيفة، إمكانية وجود ممثل مثل واكين فينيكس لدور كابتن هوك، سيضيف للدور وسيشعر وكأنه فيلم حقيقي رفيع المستوى، ليس من الواضح بالضبط كيف سيقدم كل من بيتر بان وويندى قصة جديدة عن قصة صبي لا يريد أن يكبر .
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