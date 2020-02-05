شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يحصل على درع يوتيوب الذهبى.. ويعلق: أحلى مفأجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فنان المهرجانات حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبي وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" يحتفل بهذه المناسبة، وكتب تعليقا على الصورة :"الحمد لله تم وصول درع المليون مشترك احلى مفاجأه".



حسن شاكوش

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.





و قال طارق مرتضي المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن حسن شاكوش مطرب المهرجانات خاض امتحان النقابة، لكنه حتى الآن النتيجة لم تظهر بعد، حيث تعرض النتائج على مجلس النقابة لاعتمادها أو تعديلها.

وأشار مرتضي إلى أن النتيجة لم تعلن إلا بعد انعقاد اجتماع المجلس لاتخاذ القرار في كل المتقدمين ممن خاضوا الاختبارات وذلك طبقا للقانون واللائحة النقابية.

Advertisements

وأشار شاكوش إلى أن منى زكى من النجمات اللاتى يحتفظن بنجوميتهن منذ ظهورها على الساحة الفنية، ويتابعها خاصة أنها تتمتع بشعبية كبيرة فى الوسط الفنى، موضحاً أن يتابع أغلب أعمالها السينمائية والدرامية.

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش، صرح مؤخرا لـ"الخليج 365"، إنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ انستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".