بالصور- إلهام شاهين ودلال عبد العزيز في جنازة نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شيعت منذ قليل، جنازة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وتوجهت أسرتها لدفن الجثمان بمقابر الأسرة.

وكان من أوائل الحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، كما ظهر الحزن على وجه الفنانة إلهام شاهين، والفنانة دلال عبدالعزيز، اللاتي كن يحرصن على زيارتها في المستشفى منذ أن دخلتها في رحلة علاج امتدت لأكثر من 3 سنوات.

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كما حضر الجنازة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والفنانة بوسي، والفنانة فيفي عبده، والفنانة غادة عادل، والإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة ميرفت أمين، وخالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.

يذكر أن نادية لطفي، رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

النجمة الراحلة من مواليد 3 يناير 1937، وتعتبر من أهم النجمات في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت عددا من الأعمال الهامة أبرزها "أبي فوق الشجرة"، "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، وغيرها