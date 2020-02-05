أحمد سعد:تامر عاشور صديقي العبقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، صورة له ظهر خلالها برفقة الفنان تامر عاشور، واصفًا إياه بالعبقري. وعلق سعد على الصورة قائلًا:" أنا وصديقي الفنان العبقري والإنسان الحبيب إلى قلبي". Advertisements ومن جانبه علق عاشور على الصورة قائلًا: "حبيبي يا صديقي الغالي". وطرح أحمد سعد في الفتره الأخيرة فيديو كليب أغنيته الجديدة "مامي كوسا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، من إخراج أحمد القيعي. "مامي كوسا"، حسن الشافعي، وأحمد سعد، وكلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي، وألحان أحمد سعد، وإسلام كنكة، وخالد عصام الدين، وتوزيع حسن الشافعي.

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