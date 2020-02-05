منى زكي: "الكاميرا شيء مخيف ورفضوني العام الماضي من أحد اختبارات التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على السيناريست تامر حبيب، بحلقة برنامج "ليل داخلي"، على راديو إينرجي في حضور عدد من المشاركين في ورشة "ذات" للتمثيل.

وعقب انطلاق الحلقة نعت منى زكي الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي وافتها المنية أمس، قائلة: "فقدنا قامة كبيرة وعظيمة".

وانتقد تامر حبيب، أحد النجوم الذي هاجم ورش التمثيل، ومن يقوم بها، قائلا: "هو التمثيل فيه حركات جديدة واحنا منعرفش".

بينما قالت منى زكي من جانبها إن ورش التمثيل من الأمور الهامة التي يجب على الفنان القيام بها طوال حياته، فهي مثل التمرينات الخاصة التي يقوم بها لاعب كرة القدم.

وأكدت أنها بدأت ورش التمثيل في وقت مبكر، بالتزامن مع تعاونها في مسرحية "بالعربي الفصيح" مع النجم محمد صبحي.

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وتابعت: "أحرص أن تكون ورش التمثيل مستمرة معي طوال الوقت، وأتعلم منها أمورا جديدة، فهي تسهم في تطوير الأداء، وكيف أستعد للشخصية بشكل احترافي، وفي وقت عدم تصوير يلأي عمل أذهب للحصول على ورش تمثيل وأجد أنها تحييني".

أما عن كواليس أعمالها، وعلاقة الفنان بالمخرج، أوضحت أنها من أنصار ضرورة الاستماع للمخرج دائما، وكل ما يقوم به الفنان في التصوير يكون باتفاق مع المخرج، وتوصيل وجهة نظرها بطريقة غير صدامية".

وعن الكاميرا والوقوف أمامها، قالت: "الكاميرا شيء مخيف، ولكن بعد فترة بدأت التعود عليها، ووجدت أن أتغلب على الخوف منها"، مضيفة: "أنا كنت بخاف جدا من الكاميرا، لها هيبة، ولكن اتعودت عليها".

وأشارت إلى أنها أجرت الكثير من الاختبارات، فقبل اختيارها لفيلم السادات تم رفضها 3 مرات، والعام الماضي تم رفضها من أحد اختبارات التمثيل التي خاضتها.

واختتمت حديثها: "الرفض في هذه الاختبارات ليس بالأمر المحبط للشخص، بل على العكس، تساعده على تحسين أدائه".