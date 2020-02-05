بالصور.. غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلاد حفيدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد أيام من الاحتفال بعيد ميلاد حفيدتها "خديجة"، احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق أمس، بعيد ميلاد حفيدتها "جويرية"، في أجواء عائلية داخل فيلتها.

ونشرت "غادة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من الحفل، وظهرت فيها حفيديتها بصحبة والديهما وبعض الأصدقاء.

من ناحية أخرى، تستعد غادة عبدالرازق لتصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "حفلة 9"، ويشاركها البطولة طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي، طارق صبري، نهال عنبر، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع.