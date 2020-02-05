طارق الشناوي عن نادية لطفي: "حسن الإمام استقبلها بمزيكا حسب الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، النجمة الكبيرة نادية لطفي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

النجمة الراحلة قال عنها الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، إن لها مواقف وطنية كبيرة سواء في مصر أو على مستوى العالم العربي.

وتابع: "نادية لطفي كرمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بوسام منحه لها وهي ترقد بمستشفى المعادي العسكري".

وأوضح أنها كانت متواجدة في المستشفيات وتطوعت لتمريض الجرحى عام 1967، وكذلك فعلت في حرب أكتوبر 1973.

Advertisements

واستكمل: "في آخر سنوات عمرها، كانت نزيلة بمستشفى المعادي، وكانت تذهب للمرضى تدعمهم وتؤازرهم وترفع من روحهم المعنوية، فالمريضة تحولت طبيبة لأرواح المرضى".

وأشار الناقد الكبير لأن الفنانة الراحلة حولت المستشفى إلى منصة للحياة، حتى أنها أقامت عيد ميلاد للفنان جورج سيدهم منذ حوالي عام ونصف العام، وأصرت على أن تحتفل به في المستشفى.

وأضاف: "كانت تطلب مني عمل ندوات داخل المستشفى، وكانت تتمنى عمل لقاءات فنية مع الكثير من الفنانين داخل المستشفى".

وأوضح أن علاقة طيبة كانت تجمعها بكل المخرجين الذين تعاملت معهم، لعل أبرزهم حسين كمال وشادي عبدالسلام وحسن الإمام.

واختتم حديثه قائلا: "بعد ما خلصت نادية مشاهدها في فيلم قصر الشوق، واللي قدمت فيه شخصية زوبة العالمة، حب إنه يودعها، فجاب لها مزيكة حسب الله والموقف ده هي ماكنتش بتنساه".