روزانا اليامي تحسم حقيقة صورة إجهاض جنينها: انزعجت منها!

حسمت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، حقيقة الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي قيل عنها بأنها لجنينها بعد الإجهاض. ونفت اليامي أن تكون الصورة المتداولة هي لجنينها الذي فقدته، إلا أنها لم تنف في الوقت نفسه أنها تعرضت للإجهاض بالفعل. وكتبت الإعلامية عبر “ستوري” إنستغرام: “توضيح روزانا بخصوص صورة الجنين.. كثرت الأسئلة وحقيقي انزعجت منها.. أكيد أني ما صورت إجهاضي والصورة اللي حطيتها تعبيرية للموقف اللي عشته”. وكانت الصورة المتداولة قد أحدثت جدلا واسعا بين الجمهور وأثارت استغرابهم وتساؤلاتهم عن سبب قيام اليامي بنشرها، فيما لم يصدقها آخرون وقالوا بأنها غير حقيقية، وعلى إثر هذه البلبلة خرجت الإعلامية السعودية لتوضح الأمر وتضع حدا للتكهنات. يذكر أن روزانا اليامي قد رفضت مؤخرا اتهامها بخدش الحياء وعدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي لنشرها مقطعا لها وهي تحتضن وتقبل زوجها عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، موضحة أنها لم تفعل شيئا حراما أو خارجا عن المألوف.

وقالت اليامي في تصريحات تليفزيونية :” كوني أنا في لحظة قاعدة أتكلم مع جوزي وحضتنه.. ففي في السوشال ميديا 900 شخص أزواج باسو بعض وحضنوا بعض وأنا نشرت صور كتير ليهم.. يعني كتير فنانين وفنانات حضنوا بعض وباسو بعض وهما متزوجين.. أنا ما سويت شي خارج أو حضنت واحد غريب عني أنا حضنت زوجي”. وكانت روزانا اليامي قد أعلنت خبر زواجها بشكل مفاجئ لجمهورها، وذلك من خلال حسابها عبر “إنستغرام”، وتعمدت عدم الكشف عن هوية أو جنسية زوجها حيث اكتفت بالإعلان عن اسمه فقط، وكشفت عن عدد من الصور نشرتها والتي أظهرت توقيعها على عقود الزواج، وأخفت وجه زوجها بقلب أحمر. أما عن سبب إخفائها زوجها وعدم ظهوره في السوشيال ميديا أو الإدلاء بأي معلومات خاصة عن جنسيته أو مهنته، قالت اليامي :”أنا قولت أنه ما بيطلع في السوشال ميديا لأن هادا مو مجاله.. وما حدا خصه هو بيشتغل في إيه.. عادا شي يخصني أنا ليه يسألوا”.