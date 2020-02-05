شاهد.. شاكوش يحصل على درع يوتيوب الذهبي

نشر المطرب الشعبي حسن شاكوش صورة جديدة وجاءت الصورة بعد حصوله على درع يوتيوب الذهبي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّق "شاكوش" على الصورة:"الحمدلله تم وصول درع المليون مشترك أحلى مفاجأه إخواتي المافيا شريف غزالة ومصطفي المصري وإيهاب غزال. جدير بالذكر ان أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات "حسن شاكوش" ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحاً كبيراً، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. المهرجانات "حسن شاكوش" ومعه عدد من المطربين، قد حققت نجاحاً كبيراً، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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