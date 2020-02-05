يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلاً غنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المغني الأمريكي "إيكون".
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 فبراير ، على أرضملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية .
يذكر أن أحدث أعمال تامر الفنية فيلم "الفلوس" الذي عرض في ديسمبر من العامالماضي، وتربع على عرش الإيرادات السينمائية بأرباح وصلت إلى أكثر من 41 مليون جنيها، الفيلم من بطولة: خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، من قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل حفل تامر حسني في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.