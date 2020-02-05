تفاصيل حفل تامر حسني في السعودية

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلاً غنائياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة المغني الأمريكي "إيكون". Advertisements ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 27 فبراير ، على أرض ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية يذكر أن أحدث أعمال تامر الفنية فيلم "الفلوس" الذي عرض في ديسمبر من العام الماضي، وتربع على عرش الإيرادات السينمائية بأرباح وصلت إلى أكثر من 41 مليون جنيها، الفيلم من بطولة: خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، من قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق. الماضي، وتربع على عرش الإيرادات السينمائية بأرباح وصلت إلى أكثر من 41 مليون جنيها، الفيلم من بطولة: خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، من قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ومن إخراج سعيد الماروق.

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