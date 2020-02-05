صور.. روبي تستعيد ذكرياتها أمام الأهرامات

نشرت الفنانة روبي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت "روبي" في الصور من أمام الأهرامات ليبرز جمالها المصرى الأصيل، حيث ترتدي فستانًا أخضر مستوحى من أزياء الفراعنة القدماء، وآخر أبيض.
ورغم أن الصور ليست حديثة وتعود تاريخها إلى عام 2003 تقريبًا فى بدايات ظهور روبي، إلى أنها حصدت أكثر من 15 ألف إعجاب فى ساعة.
يذكر أن آخر أعمال "روبي" مسلسل "أهوده اللي صار"، والذى تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته سوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داوود، ومحمود البزاوي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، من إخراج: حاتم علي، وتأليف: عبد الرحيم كمال.
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