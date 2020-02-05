تحرُّك موكب جثمان الراحلة نادية لطفي إلى مثواة الأخير

تحرَّك موكب جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى، فى طريقه إلى السادس من أكتوبر حيث يدفن الجثمان بجوار مدفن الفنانة الراحلة ماجدة.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد مستشفى المعادي، بحضور عدد كبير من نحوم الفن، ومنهم الدكتور أشرف زكي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، بوسى شلبي، غادة نافع، والدكتور خالد عبدالجليل،

وفيفي عيده، وعبدالعزيز مخيون، ومجدى أحمد على، سمير صبرى، محمد أبو داوود، الأب بطرس دانيال.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يقام العزاء غدًا الخميس بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.