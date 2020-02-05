فن ومشاهير

نادية لطفي تجاور الراحلة ماجدة في مثواها الأخير

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شيَّع أحمد البشارى نجل الفنانة الراحلة نادية لطفي، جثمان والدته بمسجد مستشفى المعادى، ومن المقرر دفن جثمان الراحلة بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يدفن الجثمان بجوار مدفن الفنانة الراحلة

ماجدة .

 

أقيمت صلاة الجنازة بمسجد مستشفى المعادى، بحضور عدد كبير من نحوم الفن، ومنهم الدكتور أشرف زكي، ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، بوسى

شلبي، غادة نافع، والدكتور خالد عبدالجليل، وفيفى عبده، وعبدالعزيز مخيون، ومجدى أحمد على، سمير صبرى، محمد أبو داوود، الأب بطرس دانيال.

 

جدير بالذكر أن من المقرر أن يقام العزاء غدًا الخميس بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

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