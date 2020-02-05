الفيل الأزرق 2 يفوز بجائزة جديدة من مهرجان جمعية الفيلم السنوي

حصل فيلم الفيل الأزرق، الجزء الثاني، على جائزة جديدة من مهرجان جمعية الفيلم السنوي وهي عن أفضل مونتاج وفاز بها المونتير أحمد حافظ.

يشار أن المونتير أحمد حافظ قد حصل على أكثر من جائزة من قبل وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا وإشادة من النقاد من بينهم فيلم الشيخ جاكسون، الضيف، المصلحة، الرهينة، اشتباك، 45 يوم

وتراب الماس بالإضافة للعديد من الأفلام والمسلسلات الأخرى.

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فاز أحمد حافظ بثلاث جوائز عن فيلم اشتباك من مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي، المهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان جمعية الفيلم، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل مونتاج من مهرجان البوسفور السينمائي الدولي عن فيلم مسافر: حلب- اسطنبول و4 جوائز عن فيلم

الأصليين وغيرها الكثير من الجوائز الأخرى.

الجدير بالذكر أن فيلم الفيل الأزرق 2 قد تم اختياره من قِبل مهرجان جمعية الفيلم ليكون ضمن أفضل 8 أفلام مصرية تم عرضها في عام 2019 حيث يقيم المهرجان الأفلام المصرية في العام السابق ومن المقرر توزيع الجوائز يوم السبت الثامن من فبراير في سينما رينيسانس عماد الدين بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.