وصل الدكتور أشرف زكي والفنانة ميرفت أمين إلى مسجد مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، حيث تشيع جثمان جنازة الراحلة نادية لطفي إلى مثواه الأخير. الأخير. ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الخميس بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. وقد توفَّت نادية لطفي ظهر أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية، وخاصة في الفترة الأخيرة مما أدى إلى دخولها لغرفة العناية المركزة مرتين خلال أسبوع واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف زكي وميرفت أمين أول الحاضرين لجنازة نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.