رانيا فريد شوقي تنعى نادية لطفي بهذه الطريقة

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي وفاة القديرة نادية لطفي عن طريق نشرها صورة تجمع كل من والدها الراحل فريد شوقي مع نادية لطفي ومديحة كامل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت رنيا قائلة " الله يرحمكم ويجعل مثواكم الجنة، الزمن الجميل لأن ناسه جمال

أول بطولة للفنانة نادية لطفي في فيلم سلطان مع فريد شوقي وأخر فيلم ليها برضه مع ابويا منزل العائلة المسمومة والفنانة مديحة كامل في بدايتها اشتركت معاه في فيلم 30 يوم في السجن، عزائنا الوحيد أن احنا مازلنا مستمتعين بفنكم زمن الفن الجميل."

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تفاعل العديد من محبي رنيا فريد شوقي مع منشورها ومع الصورة فوصل عدد المتفاعلين معها لأكثر من 5 آلاف من بينهم الفنانة انتصار، كما تلقت العديد من التعليقات التي تمنت لهم الرحمة والمغفرة.

الجدير بالذكر إن الفنانة القديرة نادية لطفي قد وافتها المنية أمس بعد تدهور حالتها الصحية واحتجازها في العناية المركزة بأحدى المستشفيات.