أحلام تعلّق على أغنية "قلبي يا قلبي" لـ نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بالتهنئة للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على طرح اغنيتها الجديدة "​قلبي يا قلبي​"، مبدية اعجابها الكبير بها اضافة الى أداء واحساس نانسي المميز.

وكتبت أحلام على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هاهي انتي دائماً مختلفه الاغنيه روووووعه وانتي كنتي مختلفه واحساسك مختلف فيها مبرووووك".

بدورها ردّت نانسي عليها قائلة: "وانت ذوقك ومحبتك نادرين متل فنك حبيبتي أحلام... بحبك".

وصوّرت نانسي الأغنية على طريقة الفيديو الكليب مع المخرج رجا نعمة، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، وقد ظهرت نانسي في الكليب بإطلالة بسيطة كفتاة مغرمة، تعيش قصة حب جديدة.

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