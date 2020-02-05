ميرنا وليد - بيروت - أعربت ​الفنانة الجزائرية فلة​ عن حزنها لوفاة الممثلة المصرية ​نادية لطفي​، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للطفي وعلّقت بالقول:"البقاء لله و ان اليه راجعون..بكل حزن تلقيت نبأ وفاة باربي الزمن الجميل اللتي كنت أعشقها و لازلت ودعتنا عن عمر يناهز الأربعة و ثمنيون سنة وداعا يا نادية لطفي اللهم ارحمها و جعلها من اهل الجنة".

وعادت ونشرت صورة مركبة لها مع لطفي وعلّقت بالقول:"كنت اقصد اني أشبهها و اعشق اني شبهونني لها"، الأمر الذي عرّضها للسخرية من بعض المتابعين، مشيرين إلى أن لطفي لم تجري عمليات تجميل كما فعلت هي وأن جمالها طبيعي.

وعادت وردّت فلة على هذه الإنتقادات، إذ نشرت عدداً من الصور القديمة لها وقالت:"الصورة على الشمال مع الفنانة القديرة و اول فنانة خليجية في عمري تسعة عشرة سنة و الثانيين قبل ما انفذ البوم تشكرات يعني طبيعي مليار في المئة ..كسل و عرض و شوف جمالي الطبيعي ...الي طوال الألسنة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سخرية من فلة بعد تشبيه نفسها بـ نادية لطفي وهي تردّ-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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