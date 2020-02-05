ميرنا وليد - بيروت - اثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ جدلا كبيرا بين الجمهور مجددا، بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامها بالقفز مكانها، كالفتيات الصغار وذلك بطريقة عفوية.

وعلّقت سما على الفيديو قائلة: "اوبااااا...احلى نط دا ولا اييييه؟؟؟ فيديو النطاطه نزل خلاص على قناتي علي اليوتيوب ، اقفش ارنب...زلزااااالل".

وكانت تواجدت سما مؤخرا بمعرض الكتاب واشارت حينها الى انها رغبت بقراءة كتاب عن معاملة النساء للرجال، وفور ظهورها هناك تهاتف عليها عدد كبير من الأشخاص لالتقاط الصور التذكارية معها.

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كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري تقفز والجمهور يُطلق سهامه عليها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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