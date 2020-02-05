رغم خلافاتهما..ممثلة كويتية تبكي بسبب سجن مريم حسين وتتوسط لها

ميرنا وليد - بيروت - لاتزال أزمة سجن الممثلة المغربية ​مريم حسين​ لمدة شهر في القضية التي كانت رفعها ضدّها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بتهمة القدح والذم، تأذخ العديد من ردود الأفعال، وآخرها من الممثلة الكويتية ​مها محمد​ التي أعربت عن صدمتها من هذا القرار، مبديةً تعاطفها مع إبنة حسين.

وظهرت محمد من خلال مقطع فيديو تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي قالت فيه:"أنا انصدمت من الخبر لما شوفت مقطع بنت مريم حسين وهي قاعدة تبكي تقطع قلبي حرام لأننا أمهات وعندنا عيال وعندنا بنات".

وأضاف:"ما يستاهل الموضوع أنا يمكن صارت مشاكل بيني وبين مريم حسين وصارت قضايا وخلاص قلنا عشان البنوتة وصار في تنازلات خلاص يعني البني آدم خطاء يعني الله يسامح عبيده ما يسامحون هذه مصيبة".

وتابعت:"أتوقع إن أهل الإمارات ناس طيبين وشيوخهم أطيب"، مدونة على مقطع الفيديو رسالة للمسؤولين جاء فيها: "شيوخ الإمارات طيبة والإنسانية فيهم ما أعتقد راح يخلونها أكيد يعيدون النظر أكيد".

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