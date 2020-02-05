ميرنا وليد - بيروت - تمت مقاضات النجمة العالمية ​مادونا​ من قبل زوجين من جمهورها بسبب تأخرها في الصعود على المسرح في حفلها يوم 21 سبتمبر، وحفل يوم 1 تشرين الأول، وذلك ضمن جولتها العالمية Madame X.

وافاد الزوجان أنهما انتظرا بدء الحفل لساعات والذي تأخر بانتهائه، ما ادى الى عدم قدرتهما الى الذهاب لمنزلهما بسبب عدم اللحاق بموعد طائرتهما.

وكانت أحيت مادونا حفلاً ضخماً في لندن، بعد إلغاء 10 حفلات لها على مدى الأسابيع الماضية من جولتها العالمية Madame X بعد تعرضها لإصابة بليغة في ركبتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تواجه دعوى قضائية من قبل زوجين..والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.