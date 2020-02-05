ساندي تطلق أغنيتها الجديدة "ريموت حياتك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية ​ساندي​ أغنيتها الجديدة "ريموت حياتك" عبر "يوتيوب"من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد يحيى، توزيع كريم عبد الوهاب، والتي هي من ضمن ألبومها الجديد "اتنين في واحدة".

وكان علم موقع "الفن" بأن ساندي كانت تأمل طرح الألبوم في الموسم الشتوي ولكنها قامت بتجديده واضافة بعض التحديثات عليه، ما جعلها تقرر والمنتج الفني طرحه في شباط/فبراير الحالي ويضم الألبوم ثماني أغنيات متنوعة بين الرومانسي والدراما.

وتلقت ساندي عرضاً تمثيلياً جديداً لكنها أجلت الموافقة على أي عمل جديد، خصوصاً وأنها تعيد حساباتها لأن فيلمها الأخير عيش حياتك مع الممثل المصري سامح حسين لم يحقق النجاح المتوقع منه.

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