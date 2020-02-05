تراند اليوم : إنهيار أصدقاء ” نادية لطفي ” أثناء توديعها – صور

وسط حضور عدد من الفنانين، خرج جثمان الفنانة الراحلة نادية لطفي من مستشفى المعادي للقوات المسلحة لتشييعه لمثواه الأخير.

و وصل إلى جنازة نادية لطفي بمسجد مستشفى المعادى عدد من نجوم الفن لتشييع جثمان الراحلة، ومنهم ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وبوسى شلبى وغادة نافع، والدكتور خالد عبد الجليل، وفيفى عيده، وعبد العزيز مخيون، والمجدى أحمد على وسمير صبرى ومحمد أبو داوود والأب بطرس دانيال، إضافة إلي الدكتور أشرف زكى والذى كان من أوائل الحضور.

يشيع جثمان الراحلة نادية لطفى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وتتلقى أسرتها العزاء مساء بعد غد الخميس فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

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