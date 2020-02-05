نفاد تذاكر حفل راغب علامة قبل موعده بـ 10 أيام!

متابعة بتجــــــــرد: يحيي السوبرستار راغب علامة حفلاً غنائياً ضخماً في فندق الموفنبيك في تونس بمناسبة عيد الحب وذلك يوم السبت في 15 شباط/فبراير الجاري.

وقبل عشرة أيام من الموعد المنتظر نُفذت التذامر بعد تهافت الجمهور لحضور هذه السهرة المميزة مع راغب الذي سيقدم خلال الحفل باقة من أجمل وأشهر أغنياته القديمة والجديدة.

من جهة أخرى، يلتقي السوبرستار الجاليات العربية بحفل فني سيحييه على مسرح أولمبيا الشهير، بمناسبة عيد الحب أيضاً وذلك يوم الجمعة في 14 الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن علامة كان قد أصدر جديده الغنائي باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال، والتي ما زالت تحقّق نجاحاً ملحوظاً على كافّة المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها في الحلقة النهائية من “ذا فويس” وأصدرها مصوّرة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.