تعرفوا إلى أعراض مرض غامض تعاني منه لايدي غاغا ويسبب الألم الدائم

متابعة بتجـــــــــرد: منذ أكثر من عامين كشف تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية معاناة الفنانة لايدي غاغا من مرض نادر وغير شائع.

وأشار إلى أنها تواجه مرضاً تطلق عليه تسمية العضلي التليفي وهو ما يسبب شعورها بألم دائم. وينتج عن عدوى غير واضحة الأسباب ويترافق مع أعراض مثل اضطرابات النوم والتعب غير المبرر وضعف الذاكرة وتقلب المزاج.

ويمكن أن يتزامن هذا أيضاً مع الصداع وأوجاع عند مستوى الفك والصدغ فضلاً عن تأجج أعراض القولون العصبي والشعور بالقلق والاكتئاب.

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وبحسب موقع Mayo Clinic بالنسخة العربية تبدأ الأعراض بالظهور بوضوح بسبب التعرض لصدمة جسدية أو بعد الخضوع لعملية جراحية أو نتيجة المعاناة من التهاب ما أو التعرض للتوتر والضغط النفسي الشديد.

وذكر الموقع أن النساء هن أكثر عرضة من الرجال لمواجهة هذه المشكلة وأنه يمكن بعض العلاجات أن تساهم في تهدئة الأعراض إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية والخلود إلى الراحة والابتعاد عن أسباب التوتر.

ويشار إلى أن النجمة العالمية قامت في وقت سابق بحملة توعية ترتبط بهذا المرض الصامت عبر Netflix.