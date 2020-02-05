3 صور نادرة أحبتها الراحلة نادية لطفي

ترصد الصور لحظات هامة في حياة الفنان، وتكتسب قيمتها بسبب الأشخاص الذين يظهرون في الإطار والظروف التي جمعتهم.

ويضم ألبوم الصور الخاص بالفنانة الراحلة نادية لطفي مئات الصور التي تكشف عن لحظات دقيقة في حياتها الشخصية والفنية أيضا.



ورغم كثرة الصور التي يحتوي عليها الألبوم الخاص بها، فإن الفنانة الديرة كانت دائمة الحديث عن 3 صور نادرة تعتز بها وترى أنها كانت سبب سعادة كبيرة لها.

الصورة الأولى جمعتها بنجلها الوحيد في عامه الأول "أحمد" من زوجها عادل البشاري، وقالت في أحاديث صحفية إنها كانت شديدة الارتباط بنجلها الوحيد، وعندما قرر والده سفره إلى أمريكا للتعليم هناك شعرت بألم شديد لفراق نجلها، لكنها تغلبت على هذا الأمر بالسفر له بين الحين والآخر.





وفي الصورة الثانية تظهر نادية لطفي وهي تطبع قبلة على وجه كوكب الشرق أم كلثوم التي ملأت الدنيا وشغلت الناس بفنها الراقي.

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وعن هذه الصورة قالت الفنانة نادية لطفي في حوارات تلفزيونية إنها كانت تعشق أم كلثوم، وعندما كانت تسمع أغنية "ليلة حب" كانت تشعر بالبهجة والفرحة، وعندما تسمع أغنية "هجرتك" تبكي.

وأضافت أن أم كلثوم كانت تحرك إحساسها في أي اتجاه، وأنها تمنت لقاءها وعن طريق أصدقاء مقربين منها ذهبت إليها عام 1970 وأحست بسعادة عندما التقتها وطبعت قبلة على خدها.





أما عن الصورة الثالثة فقد عرف عن الفنانة الراحلة نادية لطفي ميولها السياسية الجريئة، ولذا ساندت القضية الفلسطينية ودعمتها كثيرا، وقد سافرت إلى فلسطين والتقت الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعاشت تفتخر بهذه الصورة وتحكي تفاصليها دائما.

ورحلت "بولا محمد لطفي شفيق" الشهيرة بنادية لطفي، في 4 فبراير/شباط الجاري، عن عمر ناهز 83 عاماً، وقد اكتشفها المخرج والمنتج رمسيس نجيب، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1958 بفيلم "سلطان".

ويضم أرشيفها الفني 47 فيلماً؛ منها "النظارة السوداء، الخطايا، السمان والخريف، المومياء"، وقدمت عرضاً مسرحياً واحداً هو "بمبة كشر"، ومسلسل تلفزيوني يحمل عنوان "ناس ولاد ناس".



