خاص- الكبيرة الراحلة ناديا لطفي مكرمة في مهرجان الزمن الجميل بدورته الجديدة

يبدو أن شغف طبيب التجميل الأشهر، د. هراتش سغبزريان، وحبه في زرع السعادة والفرح في قلوب الفنانين وخاصة العظماء منهم لا يكل ولا يمل، وذلك بعدما كشف عبر حسابه على موقع انستغرام الى أنه قام بزيارة الفنانة الكبيرة ناديا لطفي اثناء تواجدها في المستشفى وكرّمها عن مجمل أعمالها ضمن مهرجان الزمن الجميل في دورته المقبلة والتي بدأ العمل عليها مع باقي اللجنة.

ونشر د. هراتش صورة للفنانة الكبيرة ناديا لطفي، التي توفيت يوم الثلاثاء تاركة وراءها مئات الاعمال الخالدة، والى جانبها درع تكريم مهرجان الزمن الجميل. وأرفق د. هراتش الصورة بالتعليق التالي: “آخر تكريم لفنانة الكبيرة ناديا لطفي كانت من مهرجان الزمن الجميل الدي سيعرض في ٢٠٢٠ في دورته الخامسة. لجنة الزمن الجميل زارتها في المستشفى وكرمتها على مجمل اعمالها…وداعا ايتها العملاقة“.

وكانت تحضيرات الدورة الجديدة من مهرجان الزمن الجميل قد انطلقت خاصة أن الحدث يُعد من أبرز المهرجانات التي تكرمّ الكبار والعمالقة في كل انحاء الوطن العربي، حيث بدأت لجنة المهرجان اجتماعاتها لوضع الاسماء الاوليّة للدورة الخامسة هذا العام.

وكان مهرجان الزمن الجميل قد أقام حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة منه في حفل ناجح ومميز اقيم في فندق Regency Palace في ادما، بحضور أهم واقدر نجوم الساحتين الفنيتين اللبنانية والعربية من لبنان، مصر وسوريا، بحضور مجموعة من الفنانين والمشاهير واهل الصحافة والاعلام.