داليدا عياش زوجة رامي عياش تُفجع للمرة الثانية بأعز الناس

Feb 05, 2020 توفي السيد فيصل سعيد، والد مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة البوب ستار رامي عياش، وذلك بعد تعرّضه لأزمة قلبيّة مفاجئة. وكانت داليدا عياش قد فُجعت قبل شهرين بوفاة جدّها “أبو فيصل جميل رشيد سعيد”، ونعته عبر حسابها بالقول “أتى النهار اذي كنت اخاف منّه كلّ حياتي، راح الغالي. قدوتي ونقطة ضعفي وقوتي”. أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من عائلة الراحل.







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