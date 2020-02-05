نفاذ بطاقات حفل راغب علامة في تونس

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Feb 05, 2020
يحيي السوبرستار راغب علامة حفلاً فنياً ضخماً في فندق الموفنبيك في تونس بمناسبة عيد الحب وذلك يوم السبت في 15 شباط/فبراير الجاري.
وقبل عشرة أيام من الموعد المنتظر نُفذت البطاقات بعد تهافت الجمهور لحضور هذه السهرة المميزة مع ملك المسارح الذي سيقدم خلال السهرة باقة من أجمل وأشهر أغنياته القديمة والجديدة.
من جهة أخرى، يلتقي السوبرستار الجاليات العربية بحفل فني سيحييه على مسرح أولمبيا الشهير، بمناسبة عيد الحب أيضاً وذلك يوم الجمعة في 14 الجاري.
آخر حفلات “علامة” إطلالته في الحفل الخاصّ بالمشتركين النهائيين من برنامج “ذا فويس” وذلك في سيتي ووك دبي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوّق، حيث قدّم “علامة” على المسرح عدداً من أبرز أغانيه.
آخر اصدارات السوبرستار أغنية باللهجة الخليجيّة بعنوان “كان غيرك أشطر” من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت عبر جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة، كما غنّاها علامة بشكل مباشر في الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس” الذي فاز فيها المشترك التونسي مهدي عيّاشي من فريقه بلقب البرنامج لهذا العام.
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