تغريدة للأوسكار ترجّح فوز هذين النجمين.. تم حذفها بعد دقائق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما يفصلنا بضعة أيام عن حفل الأوسكار 2020، يظهر الكثير من التكهنات بشأن النجوم المرجح فوزهم.

وعلى الرغم من إتاحة الأوسكار الفرصة للكثيرين للتعبير عن توقعاتهم الخاصة قبل الحفل المقرر إقامته في الـ 10 من فبراير الجاري، إلا أن الأكاديمية أثارت الجدل مؤخرًا بتغريدة مثيرة للانتباه.

فوفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر تسريب للأوسكار يرجح فوز النجمين "خواكين فينيكس"، بطل الجوكر، و"رينيه زيلويغر"، حيث نُشرت تغريدة على حساب الأكاديمية على تويتر يوم الإثنين، تتضمن قائمة بترجيح الفائزين بالأوسكار لهذا العام، قبل حذفها بسرعة.

وعلى الرغم من حذفها، إلا أنها سرعان ما لفتت الأنظار باختيار النجمين "خواكين فينيكس" و"رينيه زيلويغر" بين الفائزين، حيث من المرجح حصول النجمين على جائزتي أفضل ممثل وممثلة عن فيلمها "الجوكر" و"جودي".

أثارت التغريدة جدلًا وحيرة بين المعجبين، فمنهم من انزعج وجادل بشأن إمكانية كشف الاكاديمية عن الفائزين المحتملين حاليًا، بينما ظن آخرون أنها كشفت دون قصد عن الفائزين بالفعل قبل الحفل.

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بعد حذف التغريدة، كشفت الأكاديمية أن ما حدث كان نتيجة خلل، وقالت في تغريدة أخرى: "حدث خلل بسيط في تويتر، جعل الأمر يبدو وكأننا كشفنا عن قائمة الفائزين، ولكن هذا ليس صحيحًا، وسنكشف عن خياراتنا يوم الأحد".

وبالإضافة إلى ترجيح "خواكين" و"رينيه"، للفوز بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، تضمنت القائمة حصول فيلم "باراسايت" على جائزة أفضل فيلم، والمخرج البريطاني "سام ميندز" على جائزة أفضل مخرج عن فيلم 1917، كما ذُكر ترجيح حصول فيلم " جوجو رابت" على جائزة " أفضل كتابة لسيناريو".

كما شملت القائمة حصول "براد بيت" على جائزة "أفضل ممثل مساعد" عن فيلم " حدث ذات مرة في هوليوود"، بالإضافة إلى حصول "لورا ديرن" على جائزة "أفضل ممثلة مساعدة" عن فيلم "قصة زواج".

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها الأوسكار جدلًا، حيث تأتي هذه التغريدة بعد عامين من واقعة الإعلان الخطأ عن فوز فيلم "لا لا لاند" بجائزة "أفضل فيلم"، والكشف آنذاك أن الفيلم الفائز هو "مون لايت".