داليدا عياش تُفجع بوفاة والدها الشاب بعد أيام من رحيل جدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فقدت مصممة الأزياء اللبنانية وزوجة البوب ستار رامي عياش، داليدا سعيد، والدها السيد فيصل سعيد منذ ساعات بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ54 عامًا.

وكشفت بعض المصادر أن الراحل شعر بالنوبة فقامت عائلته بنقله على الفور إلى مستشفى بشامون التخصصي، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى، وبحسب الأطباء فإن الراحل قد تعرض لنزيف داخلي.

ويأتي هذا الخبر الصادم بعد أيام قليلة على وفاة جدّها السيد جميل رشيد سعيد، الذي لم يمر على وفاته 40 يومًا، وكانت عياش قد ابتعدت عن السوشال ميديا في الفترة الماضية بسبب حالة الحزن التي تعيشها على جدها، لتُفجع اليوم بوفاة والدها بطريقة صادمة ومفاجئة.

وأكدت المصادر أن رامي عياش يتواجد حاليًا في المستشفى من أجل متابعة إجراءات الدفن، ولمساندة زوجته وعائلتها في هذه المحنة الأليمة.

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وداليدا عياش هي مصممة أزياء شهيرة تزوجت من الفنان اللبناني رامي عياش في أغسطس/آب من عام 2013 وأنجبا ابنهما أرام في شهر مارس من عام 2016 وابنتهما أيانا في شهر يونيو من 2018، وتملك متجر "داليدا عياش للأزياء"، ولم يقتصر شغف داليدا على تصميم الملابس، إذْ انها اشتهرت أيضًا بتقديم تصاميم مميزة في الحقائب والأحذية.

وقدمت داليدا، وهي عضو في اللجنة الاستشارية العليا لموقع فوشيا، العديد من التصميمات المميزة في مجال الأزياء، وارتدى زوجها رامي عياش عددًا من تصميماتها، ويُعتبر من أبرز الداعمين لها في هذا المجال.

ويُشارك الثنائي عبر حساباتهما في السوشال ميديا الكثير من الصور العائلية والرومانسية التي تجمعهما سويًا، بالإضافة لأبنائهما مؤكدين باستمرار على متانة علاقتهما وأجواء الحب التي تجمعهما.