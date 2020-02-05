ديميت أوزدمير تستعين بريهانا وتايلور سويفت للحديث عن الرجال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت في اليومين الماضيين أنباءٌ تفيد بوجود علاقةٍ جديدة في حياة النجمة التركية ديميت أوزدمير، إذ كشفت بعض الصحف التركية أنّ أوزدمير تعيش قصة حب جديدة مع شاب يُدعى يامان تاجر اوغلو وهو ابن المصممة ندرت تاجر أوغلو.

ويبدو أنّ الفنانة التركية قررت الرد على هذه الأخبار بطريقة غير مباشرة مستعينة بالنجمتين العالميتين ريهانا وتايلور سويفت، حيث نشرت عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام مقطعي فيديو للنجمتين وهما تتحدثان عن الرجال.

وفي الفيديو الأول تجيب ريهانا على سؤال موجه لها حول ما هو الشيء الذي تبحث عنه في الرجل، بـ: "أنا لا أبحث عن رجل لنبدأ بقول هذا أولا".

أما الفيديو الثاني فتظهر فيه تايلور سويفت خلال إحدى المناسبات العامة، وتقول لها المذيعة: "يمكنك العودة إلى المنزل هذا المساء بما هو أكثر من الجائزة، مثلا يوجد العديد من الرجال"، لتعلق سويفت على الأمر: "لن أعود إلى المنزل مع أي رجل، سأذهب للاستمتاع مع أصدقائي، وبعدها سأعود للمنزل إلى جانب قططي".

واعتبر الكثيرون أنّ مقطعي الفيديو اللذين نشرتهما أوزدمير هو ردها غير المباشر على كثرة الأخبار المنتشرة عن علاقاتها والتي لا تتوقف أبدًا.

Advertisements

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار مؤخرًا أن أوزدمير قررت دفع مبلغ مالي لمحرك البحث غوغل من أجل حذف جميع أخبارها التي تدور حول علاقاتها.

يُشار إلى أن أوزدمير، دخلت بأكثر من قصة عاطفية وانتشر حولها أيضًا العديد من الشائعات، كان آخرها عن علاقة جمعتها بزميلها في مسلسل الطائر المبكر الفنان التركي المثير للجدل جان يامان.

وبالرغم من نفي أوزدمير لهذه الأخبار بشكل مستمر وتأكيدها على أنّ علاقتهما مجرد صداقة عادية، صدم يامان الجمهور مؤخرًا بتصريحاته المثيرة للجدل والتي أكد من خلالها أنه أي ثنائي يقدمان عملًا ناجحًا سويًا وتظهر "كيميا" بينهما أمام الجمهور، فإنهما بالتأكيد قد مرا بعلاقة، وعن ديميت بالتحديد، كشف يامان أنهما دخلا في علاقة حب خلال تصوير المسلسل، ولكنها انتهت بشكل سريع، مما أغضب الفنانة التركية.

يُذكر أن الفنانة التركية كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "الطائر المبكر" ويُعرض لها حاليًا مسلسل "قدرك هو منزلي" إلى جانب الفنان إبراهيم تشاليكول.