سيرين عبد النور تطرح كليب أغنية "ليلة"

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، كليب أغنية "ليلة"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، أمس.
أغنية "ليلة" من كلمات جاد شويري، وألحان شادي حسن، وتوزيع سليمان.
يذكر أن سيرين عبد النور شاركت في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الهيبة 3"، وهو من إنتاح شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين
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