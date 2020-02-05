بنات عامر منيب يغنين مهرجان بنت الجيران"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أسرة الفنان الراحل عامر منيب في برنامجها "معكم" على قناة "cbc"، غدا الخميس، في تمام الساعة 9 مساءً.‏

ونشرت الإعلامية منى الشاذلي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، برومو الحلقة التي ستضم مريم ونور وزينة عامر منيب مع والدتهن، وكتبت ‏معلقة على الفيديو: "بنات عامر منيب وأول قاموس نوبي لحكايات الأجداد في معكم منى الشاذلي".‏

وظهر البنات الثلاث يغنين جزءا من مهرجان "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.

كان الفنان الراحل عامر منيب مغنيا وممثلا. وُلد في 2 سبتمبر 1963، وقدم مجموعة من الأغاني والأفلام الناجحة، كان آخرها فيلم "كامل الأوصاف"، وتُوفى في 26 نوفمبر 2011.

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