بنات عامر منيب يغنين مهرجان بنت الجيران"

القاهرة – لايف ستايل
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أسرة الفنان الراحل عامر منيب في برنامجها "معكم" على قناة "cbc"، غدا الخميس، في تمام الساعة 9 مساءً.
ونشرت الإعلامية منى الشاذلي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، برومو الحلقة التي ستضم مريم ونور وزينة عامر منيب مع والدتهن، وكتبت معلقة على الفيديو: "بنات عامر منيب وأول قاموس نوبي لحكايات الأجداد في معكم منى الشاذلي".
وظهر البنات الثلاث يغنين جزءا من مهرجان "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.
كان الفنان الراحل عامر منيب مغنيا وممثلا. وُلد في 2 سبتمبر 1963، وقدم مجموعة من الأغاني والأفلام الناجحة، كان آخرها فيلم "كامل الأوصاف"، وتُوفى في 26 نوفمبر 2011.
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