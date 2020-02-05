نجوى كرم تستعد لطرح أغنياتها باستراتيجية مختلفة

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لطرح ثمانية أغاني بإيقاعات مختلفة من خلال تعاونها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. حيث ستطرحهم باستراتيجية ترويج جديدة تعتمد إطلاق أغنيتين تباعاً، وعلى فترات متقاربة، لتشكِّل بذلك ألبومها الذي تسعى لطرحه كاملاً في الصيف المقبل. علماً أنها تسعى لانتقائية الأعمال كعادتها وترى أن طرح الأغنية المنفردة أصعب من الألبوم لأنها تحصد كل تركيز الجمهور ولا بد من أن تكون ناجحة حتى تؤثر به.

يشار إلى أنها ستُحيي حفلاً بمدينة كولونيا الألمانية بتاريخ 7 مارس المقبل، فيما ستُحيي بتاريخ 20 منه حفلاً لمناسبة عيد الأم مع الفنان ملحم زين في مصر.