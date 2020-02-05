شكرا لقرائتكم خبر عن الجمال الفرعونى يكسب.. روبى تستعيد ذكرياتها بصور من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة روبي ذكرياتها بصور لها من أمام الأهرامات ليبرز جمالها المصرى الأصيل، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها تجلس على صخرة، وفي خلفيتها الأهرامات الثلاثة.



روبي

وعلي الرغم من أن الصور ليست حديثة وتعود تاريخها إلى عام 2003 تقريبا فى بدايات ظهور روبي، إلى أنها حصدت أكثر من 15 ألف إعجاب فى ساعة.





وتشارك روبي حاليا فى فيلم "حلم سوسن" إلى جانب أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، والذى انطلق تصوير أول مشاهده الأسبوع الماضى فى مدينة الإنتاج الإعلامي ومقرر أن يستمر التصوير هناك حتى نهاية الأسبوع الجارى، قبل توقفه لفترة بسبب انشغال فهمى بتصوير مسلسله الرمضانى الجديد "تيمون وبومبا".

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وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبى رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

كما عرض لروبي مؤخرا مسلسل "أهو ده اللي صار" الذى تدور أحداثه خلال 100 عام، ويحكي عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته سوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوي، وأروى جودة، وعلي الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

وفاز مسلسله "أهو ده اللي صار"، بالجائزة الذهبية، كأحسن مسلسل عربي اجتماعي، من الدورة الـ20 من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون التي استضافتها بتونس.