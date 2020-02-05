شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صورتها مع الهضبة .. تامر حسين لابنته: "دخلتى التاريخ يا ليان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشاعر الغنائى تامر حسين، العديد من الأعمال الناجحة للهضبة عمرو دياب، على مدار مشواره الفنى، ومازال يقدم لعمرو الأعمال الغنائية التى تلقى إعجاب الجمهور.

وشارك الشاعر تامر حسين متابعيه على "انستجرام"، بصورة لإبنته ليليان مع الهضبة عمرو دياب، وهو فى أحد الاستوديوهات، حيث علق على الصورة قائلا "أحلى وأغلى هدية ف عيد ميلاد ليان ...صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب .. دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه .. أحلى صباح مع الهضبة".



عمرو دياب وتامر حسين وابنته

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عمرو وليليان تامر حسين

واحتفل تامر حسين مؤخرا بعيد ميلاد ابنته ليليان، حيث نشر لها صورة وهى ترتدى فستانا أصفر "كل سنة وانتى طيبة يا ملاكى".

وكان الشاعر تامر حسين، قد زفّ نبأً سعيداً، لجمهور الهضبة، عمرو دياب، حيث كشف تامر من خلال "بوست" على انستجرام، عن موعد وتفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد، ولماذا تأخر كل هذه الفترة.

ونشر تامر حسين، صورة لعمرو دياب من آخر حفلاته، وعلق عليها قائلا "وأخيراً قريباً اللى قبل النزول بقى .. امبارح أعلن الفنان عمرو دياب فى حفلته فى جدة ان خلال الشهر ده حايعلن المعاد و كل تفاصيل الألبوم ... وحقيقة بما انى واحد من فريق العمل شهادة حق الراجل فضل يجود ويختار الأفضل ل أخر وقت عشان تسمعوا البوم مُختلف زى ما اتعودتوا بثقتكم الدائمة فى أسم عمرو دياب ان شالله البوم يليق بيكم صباح الأخبار الحلوة"، فيما أعلن عمرو ديابص عن طرح ألبوم "سهران" خلال الأيام المقبلة.