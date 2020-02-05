شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. هل جونى ديب بيتضرب من مراته؟.. تفاصيل خناقة القرصان وآمبر هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت حرب التصريحات بين الثنائي الشهير جوني ديب وآمبر هيرد ، بعد طلاقهما فى أغسطس 2016 ، حيث اتهمت آمبر طليقها بالاعتداء عليها، ففي مارس الماضي كتبت مقالا في واشنطن بوست تتهم فيه ديب بالاعتداء المنزلى عليها، وسرعان ما رد جوني ديب بدعوى قضائية يطالبها بتعويض 50 مليون دولار بسبب تشويه سمعته، ولم يكتف ديب بالدعوى القضائية وقرر ملاحقتها بعدم مشاركتها في فيلم aquaman2، وفي مفاجأة جديدة كشف ديب عن تسجيلات صوتية لطليقته تعترف فيها باعتدائها بالضرب عليه، وأرفق التسجيلات فى دعوى قضائية جديدة بصور من إصابته في إصبعه بعد شهر من زواجهما.

وأعلن الثنائي زواجهما في فبراير 2015 بعد قصة حب شرس، بدون سابق إنذار انفصلا في أغسطس 2016 .