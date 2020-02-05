شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحيى ذكرى ميلاد فاروق الفيشاوى بصورة مع الراحلة نادية لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت الإعلامية بوسى شلبى ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى، الذى ولد فى مثل هذا اليوم 5 فبراير عام 1952، حيث نشرت له صورة تجمعه بالفنانة الراحلة نادية لطفى عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



فاروق الفيشاوي ونادية لطفي

وعلقت بوسى شلبى على الصورة قائلة "اليوم 5 فبراير عيد ميلاد فاروق الفيشاوى ماتنسوش ندعوا له وأسألكم الفاتحه للغالين #زمن_الفن_الجميل".

ورحلت عن عالمنا أمس الفنانة الكبيرة نادية لطفي، عن عمر ناهز الـ 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي قد تدهورت فى الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، ولكنها توفيت.

Advertisements

واحتفلت نادية لطفى يوم 3 يناير بعيد ميلادها والذى يصادف أيضاً يوم ميلاد الفنانة الهام شاهين التى حرصت على زيارة نادية لطفى فى المستشفى واحتفلت معها بهذه المناسبة ونشرت "فيديو" من كواليس زيارتها فى المستشفى عبر حسابها على انستجرام. موجهة لها رسالة: "بحبك.. كل سنة وأحلى إنسانة وأعظم فنانة فى برج الجدى.. الجميلة الرقيقة القلب نادية لطفى حبيبة قلبى طيبة و بخير وصحة يارب".

أما الفنان فاروق الفيشاوى رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو عام 2019، بعد صراع قصير مع مرض السرطان، بعد تاريخ حافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة وقد حفر اسمه فى سجل تاريخ السينما المصرية كفنان له بصمة خاصة، وخلال رحلته الفنية، كان له رفقاء المشوار يبادلونه حبا بحب، ويشاء القدر أن يقوم الفيشاوى بتقديم واجب العزاء فى ثلاثة من رفقاء المشوار، فى نفس عام رحيله.

وولد فاروق الفيشاوى فى 5 فبراير عام 1952، فى محافظة المنوفية في مصر، كانت عائلته تعتبر من العائلات الارستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوي ثلاثة إخوة ذكور وشقيقتين، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".