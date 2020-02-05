شكرا لقرائتكم خبر عن الحق رجع لصحابه.. "شاكوش وكمال" يعتذران عن نحت لحن محمد حماقى.. والملحن يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب عمر كمال، للملحن محمد مدين والفنان محمد حماقي، عن استخدامهم لحن أغنية "حاجة مستخبية" في مهرجان "بنت الجيران".

وقال عمر كمال، خلال مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "إحنا عوزين نشكر الملحن الكبير مدين ونتأسف له لو هو زعلان مننا، بس هو مش زعلان مننا ، فيديو ده رسالة اعتذار مني ومن أخويا حسن شاكوش لمدين ومحمد حماقي، الأغنية عاملة 65 مليون بفضل ربنا، ثم الناس، ثم طبعا اللحن ‏بتاعك اللي هو لحن أغنية "حاجة مستخبية".

وأضاف عمر: "إحنا عملنا فكرة بنقلش أو بنهزر مع الناس حاجة خفيفة، الحمد لله ربنا كرمنا فيها ونجحت، وبعد كده كان لازم الحق يرجع ‏لأصحابه.

‏كما أوضح حسن شاكوش، مطرب مهرجان: "أنا بقول لك يا مدين الأغنية نجحت بلحنك، وإحنا طبعا لازم نديك حقك ودي ‏أغنية حاجة مستخبية لأخونا النجم محمد حماقي، والفترة الجاية إن شاء الله هنطور بشكل جديد ومختلف من المهرجان، وأنت ‏يا مدين اللي هتعمل لنا الحاجة دي وهناخد منك لحنها".‏

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وكتب الملحن مدين عبر حساب الشخصي "فيس بوك" على فيديو اعتذار عمر كمال وحسن شاكوش على سرقة اللحن، وكتب تعليق على الفيديو:" وانا مش زعلان منكم ولا حاجة و كلامكم ده ياكد انكم فنانين بجد و بتحترموا و بتقدروا حقوق الناس و مستنيكم تنوروني في اي وقت".