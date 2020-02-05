شكرا لقرائتكم خبر عن "بس الحياة هناك مملة".. مادونا تعرض على هارى وميجان استئجار شقتها فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت المغنية العالمية مادونا، المساعدة على كل من الأمير هارى، وزوجته ميجان ميركل، وذلك من خلال عرض الشقة التى تمتلكها فى كندا للإيجار لهما، حيث تمتلك مادونا شقة فى واحد من أهم مناطق كندا على الاطلاق، وتحديدا فى "سنترال بارك" الغربية.

ويذكر موقع vanityfair، المغنية ليست دائمًا موجودة بسبب نزاع قانونى استمر 3 سنوات مع جمعية البناء حول من يمكنه البقاء هناك عندما لم تكن مقيمة، واشترت منزلاً خارج لشبونة فة عام 2017.

مادونا ظهرت عبر حسابها على "انستجرام"، وعرضت على الأمير وزوجته، أن ينتقلا إلى منزلها الحالي ويحلون محلها، وتساءلت هل يريد الأمير هاري وزوجته شقتى في سنترال بارك ويست؟

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وتابعت، مهلا هارى، لا تهرب إلى كندا، لقد كانت مملة للغاية هناك.. سأتركهم يبتلعون شقتى في سنترال بارك ويست. فهى مكونة من غرفتى نوم، لقد حصلت على أفضل منظر لمانهاتن، شرفة لا تصدق".

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن ميجان ميركل، ربما تعود إلى هوليود، خلال الفترة المقبلة، بعد توقف نحو 3 سنوات وتحديدا من عام 2017 عقب ارتباطها وزواجها من دوق ساكس ودخولها الحياة الملكية فى بريطانيا.

ووفقا لـ US magazine، فإن ميجان، بدأت فى البحث عن مدير أعمال، لإدارة أعمالها المستقبلية، حيث يرى البعض فى هذه الخطوة، هو عودة ميجان إلى مهنتها الأصلية فى التمثيل، فى محاولة للبحث عن مصادر دخل متنوعة، تدعم قرارها وزوجها باعتزال الحياة الملكية وأن يصبحا مستقلين ماديا، خاصة بعدما وقعت مطلع يناير الماضى، عقدا مع شركة ديزنى العالمية، ستقوم من خلاله بتسجيل صوتها على الأعمال الفنية للشركة، فى أول قرار عمل بعد اعتزالها الحياة الملكية، لكن هذا العمل تطوعى مقابل تبرع ديزنى لجمعية "فيلة بلا حدود".