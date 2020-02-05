"إنت فوق راسنا".. حسن شاكوش يعتذر لملحن "حاجة مستخبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اعتذر مطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، عن سرقة لحن أغنية "حاجة مستخبية" للملحن مدين، والتي غناها المطرب محمد حماقي.

ووجه "شاكوش" و"كمال"، عبر صفحة الأخير بموقع فيسبوك، رسالة اعتذار لمدين، بعد تقديم لحن الأغنية بتوزيع جديد لمهرجان "بنت الجيران".

وعلق " كمال": "إحنا بنشكر الملحن الكبير مدين، وبنعتذر له لو هو زعلان مننا، بس هو مش زعلان مننا، ودي رسالة اعتذار مني ومن حسن شاكوش".

وتابع: "عملنا فكرة خفيفة وحبينا نقلش عليها ونجحت الحمد لله، وحققت مشاهدات 65 مليون، وبعد كدة كان لازم نقول، الحق لازم يرجع لصحابه، ده لحن حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي".

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فيما قال "شاكوش": "محمد حماقي العالمي، ومدين أخويا وحبيبي، الأغنية نجحت بلحنك، والفترة الجاية هنعمل حاجة حلوة، وهناخد منك لحن ونيجي الاستوديو نغني حاجة مستخبية وبنت الجيران، إنت فوق راسنا يا مدين".

بينما علق مدين على فيديو الاعتذار: "وأنا مش زعلان منكم ولا حاجة، وكلامكم ده يأكد إنكم فنانين بجد وبتحترموا وبتقدروا حقوق الناس، ومستنيكم تنوروني في أي وقت".

وكان مدين قد قدم شكوى لنقابة المهن الموسيقية، بعدما استخدام "شاكوش" لحن أغنية "حاجة مستخبية"، وتقديمها بمهرجان يحمل اسم "بنت الجيران"، مؤكدا

أنه سيتراجع عن الشكوى في حال اعتذار حسن شاكوش.