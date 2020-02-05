بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم مهرجان برلين.. منى هلا تهنئ المخرجة هالة لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، المخرجة هالة لطفي، بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وعلقت: "خبر عظيم، المنتجة والمخرجة هالة لطفي عضو لجنة تحكيم في مهرجان برلين السينمائي الدولي، هالة من المنتجات المهمين والتقال جدا في الصناعة وشايلة هم صناعة أفلام بطرق إنتاجية بديلة عن تحكم رأس المال".

وتابعت: "حقيقي بتحاول تساعد على قد ما تقدر، خبر يفرح جدا للسينمائيين المستقلين، ومبروك يا هالة".

من ناحية أخرى تستكمل منى هلا تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ليالي الشمال"، وهو من بطولة سوزان نجم الدين، باسم مغنية.