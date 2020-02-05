تراند اليوم : زوج ممثلة مصرية يبني مسجدًا في تايلاند.. وزوجته تعلق



قدمت الممثلة المصرية، عبير صبري التهنئة لزوجها على قيامه ببناء مسجد في جنوبي تايلاند.

ونشرت عبير "عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، صور للمسجد، الذي بناه زوجها المحامي أيمن البياع، وعلقت قائلة: "مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر".‏



وكانت "عبير" اعتزلت الفن عام 2002، بسبب ارتدائها الحجاب وزواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقدًا مع قناة "اقرأ" الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات.

ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها. وفي عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني " أيمن البياع"، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.

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وروت "عبير" في تصريح سابق كيف تعرفت على زوجها، قائلة: "أيمن دعاني للمشاركة في بعض المبادرات الخيرية التي ينظمها وتحمست للفكرة وبدأ يكون فيه (لينك) ما بينا، وفى مرة عاكسني فحبيته واتجوزنا".



