تراند اليوم : عبير صبري تثير الجدل بافتتاح مسجد «قديم»



أثارت الفنانة المصرية عبير صبري، موجة جدل عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عقب نشر صورة من مسجد باسم زوجها أيمن البياع، تم بناؤه في دولة تايلاند.

ونشرت "صبري" صور من المسجد، وقد كتب على لافتة تذكارية عليه، بانه تم تأسيسه عام 2006 باسم أيمن البياع – دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلّقت الفنانة المصرية قائلة : "مبروك حبيبي مسجدك في جنوب ‏تايلاند، ربنا يجعل نيتك وكل من سجد لله فيه وسعيك وحبك للخير في ميزان حسناتك، كل يوم بتعلم منك وبحترمك أكتر".‏

وهاجم متابعوها ما قامت به، مشيرين أن المسجد يبدو في الصور قديم وفي حالة يرثى لهى ويستحق التجديد، متسائلين عن كيفية افتتاح مسجد تم بناؤه منذ 2006، كما انتقد النشطاء تسمية المسجد على اسم زوجها.

الجدير ذكره ان عبير صبري بدأت مؤخرا تصوير دورها في مسلسل "الأخ الكبير" الى جانب كل من الممثلين المصريين محمد رجب وأيتن عامر وإيهاب فهمي.