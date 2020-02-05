صور.. هدية عمرو دياب لابنة تامر حسين

نشر الشاعر تامر حسين مجموعة من الصور برفقة ابنته والهضبة عمرو دياب، احتفالاً بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك". Advertisements وعلق تامر على الصور قائلاً:" أحلى وأغلى هدية ف عيد ميلاد ليان ...صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب ... دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه أحلى صباح مع الهضبه". ميلاد ليان ...صورة مع حبيبى الغالى الفنان عمرو دياب ... دخلتى التاريخ يا ليان من أوسع أبوابه أحلى صباح مع الهضبه". يذكر أن أحدث أعمال تامر الكتابية مع دياب أغنية "هايعيش يفتكرني" والتي تتضمن ألبومه الجديد "سهران" المتوقع طرحه يوم 12 فبراير، وكانت أولى الأغاني الدعائية للألبوم الجديد على القناة الرسمية لـ"دياب" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في أقل من أسبوع من طرحها. مع دياب أغنية "هايعيش يفتكرني" والتي تتضمن ألبومه الجديد "سهران" المتوقع طرحه يوم 12 فبراير، وكانت أولى الأغاني الدعائية للألبوم الجديد على القناة الرسمية لـ"دياب" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في أقل من أسبوع من طرحها.

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