منظمة عالمية تهاجم جينيفر لوبيز بسبب حفلها في الـSuperBowl

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت المنظمة الأمريكية لحقوق الحيوان "بيتا" المغنية العالمية ​جينيفر لوبيز​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهورها وهي مرتدية علم بورتوريكو المصنوع بكميات هائلة من الريش خلال إستعراضها في حفل الـSuperBowl، مؤكدين أن هذا العلم كان من الممكن أن يرفرف دون قتل الآلاف من الطيور، وشاركوا صورتها وهي مرتدية العلم المصنوع من الريش أثناء أدائها لعرضها بالسوبر بول، بجانب صورة لمصنع يقتل الطيور ويجرّدها من ريشها.

وكانت قالت إحدى المصممات لإطلالة g,fd. وتُدعى مارييل هاين، إن العلم الذي ارتدته المغنية مصنوع من 40.000 ريشة وتمت حياكة كل واحدة منها على حدة.

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