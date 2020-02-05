زين العمر: "لن نسامحكم ولن نغفر لكم"

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني ​زين العمر​ رسالة للحكومة اللبنانية الجديدة، اشار فيها الى ان الشعب اذا لم يرى من قبلها محاسبة جادة واعادة الأموال المنهوبة له، فلن يسامحها ولن يغفر لها.

وكتب زين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أم سامحت من دهس اطفالها وقالت أسامحه ولن أكرهه ولكن أريد العدالة ونحن نقول للحكومة الجديدة التي أعطيناها الفرصة لإنقاذ لبنان اذا لم نرى محاسبة وعدالة واذا لم تعيدوا الأموال المنهوبة للشعب واذا لم نرى مسوؤلين خلف قضبان العدالة لن نسامحكم ولن نغفر لكم آخر فرصة للعدالة".

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