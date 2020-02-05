عملية تجميل تصيب جيسيكا سيمبسون بعدوى!!

ميرنا وليد - بيروت - بعد وضعها لمولودها الثاني، عمدت الممثلة العالمية ​جيسيكا سيمبسون​ إلى أجراء عملية شدّ معدة، لكن الأمر لم يسير على ما يرام، إذ كشفت عن تدهور حالتها الصحية، بعد إكتشاف إصابتها بعدوى، مما إستدعى دخولها المستشفى وبقائها لـ9 أيام.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سمبسون استطاعت أن تخسر وزنها بعد وضع مولودها الثاني حيث وصل إلى 48 كيلوغراماً، لكنها دخلت في معاناة بسبب الترهل والتشققات الجلدية، فقررت حينها الخضوع لجراحة شد معدة على رغم أنّ تحذير الطبيب من خطورة هذه الجراحة.

وتسرد سيمبسون تفاصيل هذه الحادثة، في مذكراتها "كتاب مفتوح" الذي صدر بالأمس، إذ قالت أن الجراحة لم تكن بهدف إنقاص الوزن: "كان وزني 48 كيلوغراماً عندما قررت الخضوع للجراحة، أردت التخلص من التشققات الجلدية والترهل التي أزعجتني كثيراً بعد خسارة وزني".

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